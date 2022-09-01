Жабер о настрое на US Open: «У меня есть миссия. Я №5 в мире и хочу оправдать эту позицию»

Онс Жабер ответила, каких усилий ей стоят стабильные результаты на «Больших шлемах».

«Я была недостаточно стабильна на «Ролан Гаррос» (уступила в первом круге – Sports.ru), но я пыталась. Сюда я приехала с желанием прибавить и выйти во вторую неделю.

Я иду от матча к матчу и учусь на своих выступлениях на US Open. У меня есть миссия. Я №5 в мире и хочу оправдать эту позицию. Также я хочу подниматься все выше в рейтинге».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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