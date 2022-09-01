Жабер о настрое на US Open: «У меня есть миссия. Я №5 в мире и хочу оправдать эту позицию»

Теги US Open WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер ответила, каких усилий ей стоят стабильные результаты на «Больших шлемах».

«Я была недостаточно стабильна на «Ролан Гаррос» (уступила в первом круге – Sports.ru), но я пыталась. Сюда я приехала с желанием прибавить и выйти во вторую неделю.

Я иду от матча к матчу и учусь на своих выступлениях на US Open. У меня есть миссия. Я №5 в мире и хочу оправдать эту позицию. Также я хочу подниматься все выше в рейтинге».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные