Серена впервые с 1998-го проиграла раньше второй недели US Open. Томлянович впервые вышла в 1/8 в Нью-Йорке

В третьем круге US Open Айла Томлянович обыграла – 7:5, 6:7, 6:1. Для Уильямс это был, вероятно, последний матч в карьере, которая началась в октябре 1995-го.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» впервые с 1998-го проиграла на US Open раньше второй недели. Тогда она впервые выступала в основной сетке в Нью-Йорке. После этого она еще 20 раз сыграла US Open и четырежды пропустила турнир.

Томлянович, в свою очередь, впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. На «Больших шлемах» ей это удалось четвертый раз.

Дальше австралийка сыграет с .

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