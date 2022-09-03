Серена впервые с 1998-го проиграла раньше второй недели US Open. Томлянович впервые вышла в 1/8 в Нью-Йорке

В третьем круге US Open Айла Томлянович обыграла Серену Уильямс – 7:5, 6:7, 6:1. Для Уильямс это был, вероятно, последний матч в карьере, которая началась в октябре 1995-го.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» впервые с 1998-го проиграла на US Open раньше второй недели. Тогда она впервые выступала в основной сетке в Нью-Йорке. После этого она еще 20 раз сыграла US Open и четырежды пропустила турнир.
Томлянович, в свою очередь, впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. На «Больших шлемах» ей это удалось четвертый раз.
Дальше австралийка сыграет с Людмилой Самсоновой.
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