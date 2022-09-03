Серена Уильямс провела, вероятно, последний матч в карьере

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в третьем круге US Open уступила Айле Томлянович – 5:7, 7:6, 1:6.
Для 40-летней Уильямс это был, вероятно, последний матч в карьере. Ранее она сообщила, что планирует уйти из тенниса и US Open может стать ее последним турниром. При этом она допускает, что может сыграть где-нибудь еще.
За карьеру Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тенниса), 14 в паре и два в миксте. Всего на ее счету 73 титула (пятый результат в истории) и 858 выигранных матчей.
Она 319 недель была первой ракеткой мира – это третий результат в истории.
Серена Уильямс – величайшая в истории?
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