Роднина о том, что Костюк не пожала руку Азаренко после матча на US Open: «Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала то, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после матча на US Open.
«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться.
Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений.Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы. Я в данном случае не имею в виду воспитание только спортсменов.
Идет серия выходок руководства различных федераций», – сказала Роднина.
Азаренко о том, что Костюк не пожала ей руку: «Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история»