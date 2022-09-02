Роднина о том, что Костюк не пожала руку Азаренко после матча на US Open: «Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала то, что украинская теннисистка не пожала руку белоруске после матча на .

«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться.

Международная федерация тенниса приняла одно из самых разумных решений.Не думаю, что в этом поступке есть какие-то принципы. Я в данном случае не имею в виду воспитание только спортсменов.

Идет серия выходок руководства различных федераций», – сказала Роднина.

Азаренко о том, что Костюк не пожала ей руку: «Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история»