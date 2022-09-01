Азаренко о том, что Костюк не пожала ей руку: «Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история»

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Виктория Азаренко прокомментировала то, что Марта Костюк не пожала ей руку после матча на US Open.

Выяснилось, что Костюк написала ей перед матчем и предупредила насчет рукопожатия, а также объяснила, почему не будет жать ей руку.

– Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история.

Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с Ястремской. Что есть, то есть. Я просто двигаюсь дальше. Не могу заставлять людей жать мне руку. Это их решение.

Что я почувствовала? Это не самое важное, что сейчас происходит в мире.

– Кажется, что Марта была особенно разочарована тем, что вы с ней не связались в последние несколько месяцев. Вы хотели это сделать? И почему не сделали?

– Я много раз предлагала через WTA, потому что это щекотливый вопрос. Мне сказали, что момент неудачный. У меня никогда не было близких отношений с Мартой. Конечно, я ее знала, но никогда с ней не тренировалась, даже никогда не разговаривала.

Когда в марте все случилось, я связалась со всеми украинскими игроками, с которыми у меня есть личные отношения. Но я не хочу навязываться тем, кто может не хотеть со мной разговаривать.

С самого начала у меня был четкий посыл, что я готова помогать. И я много помогала. Может быть, люди об этом не знают. Но я и не для того этим занимаюсь. Я помогаю тем, кому нужна помощь: юниорам, у которых нет одежды, людям, которым нужны деньги или транспорт. Для меня важно помогать нуждающимся.

Если Марта захочет со мной поговорить, я готова. Например, вчера она мне написала, и я ответила. Я всегда готова выслушать, попытаться понять. Я считаю, что сейчас важнее всего сочувствие – и я с самого начала об этом говорила.

Я продолжаю так считать. Ситуация в мире очень сложная, но нельзя забывать, что мы все люди и должны относиться друг к другу по-человечески.

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