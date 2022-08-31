Маррей после выхода в третий круг US Open: «Физически я так хорошо себя не чувствовал уже несколько лет»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал выход в третий круг . Чемпион-2012 так далеко прошел в Нью-Йорке впервые с 2016 года.

«Физически я так хорошо себя не чувствовал уже несколько лет. Двигаюсь сейчас лучше всего за долгое время.

Это всегда было важным элементом моей игры, и сейчас многие парни бьют очень мощно, так что нужно хорошо обороняться. Сейчас у меня это получается, я приближаюсь к желаемому уровню. Надеюсь, смогу далеко пройти».

В третьем раунде Маррей сыграет с Маттео Берреттини.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе