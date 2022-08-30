Швентек о недовольстве мячами US Open: «Сейчас я ближе к тому, чтобы их принять»

Первая ракетка мира прокомментировала победу в первом круге US Open – 6:3, 6:0 против Жасмин Паолини.

«Я довольна выступлением. Сейчас ритм у меня лучше, чем в Торонто и Цинциннати – и это здорово. В первом сете я играла надежно, но нужно было выходить на новый уровень, и я это сделала. Этим я горжусь.

Здесь я чувствую себя намного лучше, чем в Цинциннати. Мне придали уверенности тренировки, во время которых я с каждым днем играла все лучше. Мы проделали огромную работу перед турниром».

Также Швентек прокомментировала свое недовольство мячами, которыми играют на US Open.

«Сейчас я ближе к тому, чтобы их принять, чем на двух предыдущих турнирах. Это хорошо.

Условия сложные, к тому же US Open – это последний «Большой шлем» сезона, мы уже отыграли восемь месяцев. Это может добавлять негатива.

Но сейчас все намного лучше. И я стараюсь это использовать, чтобы не было слишком высоких ожиданий».

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