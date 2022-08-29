Серена о стандартах красоты: «Формы сейчас в тренде. Задницы в тренде. Я пытаюсь от своей избавиться, а другие – такой обзавестись»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась об их с Винус влиянии на спорт и борьбе с расизмом.

«Мы изменили теннис. Мы изменили то, как люди играют, точка. Они никогда не атаковали. Никогда не встречали мяч рано. Никогда так не подавали. Им никогда не приходилось играть так мощно, как для победы над двумя темнокожими девушками из Комптона.

Многие считают себя некрасивыми или недостаточно привлекательными, потому что у них темная кожа. Думаю, люди чувствовали мою уверенность, потому что мне всегда говорили: «Ты отлично выглядишь. Будь черной и гордись этим». Дарить другим эту уверенность, эту мотивацию – такого буквально еще никто не делал. Нельзя позволять миру определять красоту. А то, что я не очень худая или что-то еще, – так формы сейчас в тренде. Задницы в тренде. Я пытаюсь от своей избавиться, а другие – такой обзавестись».

Также она рассказала, что считает своим наследием.

«Уверенность, веру в себя. И возможность показать другим темнокожим детям, особенно девочкам, что они тоже на это способны. Никому еще не удавалось рассказать такую вдохновляющую, подлинную историю. Ты проживаешь мои ошибки. Мои взлеты, мои падения. Операции и возвращения. А еще эта история о том, что никогда и никому нельзя позволять писать твою жизнь за тебя. Многие увидят в этом себя. Всегда будьте собой. Принимайте себя такими, какие есть. И любите себя. Это большая история о любви к себе».

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