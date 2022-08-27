Надаль о мышцах живота: «Я осторожен на подаче, но в целом тренируюсь на высоких оборотах»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о травме мышц живота, из-за которой снялся с .

– Была сложная ситуация с надрывом мышц живота. Травма тяжелая, потому что это опасно, рискованно. У тебя рубец, а это место, которое ты сильно напрягаешь при подаче.

Нужно снова обрести гибкость, потому что из-за рубца ее нет, это очень легко понять. А когда при выполнении важного движения нет прежней гибкости, риск усугубить травму выше.

В Цинциннати я не перегружал себя, на тренировках тоже. В матче делал все возможное, не прилагая максимум усилий на подаче.

Я боролся до конца, у меня были шансы. Здесь [на US Open] я тренируюсь, делаю все как можно лучше. Надеюсь, буду готов к выступлению. Это единственное, что я могу сказать.

Что есть, то есть. С теми возможностями, что есть сегодня, я надеюсь, что буду достаточно конкурентоспособным и дам себе шанс.

– Вы тренируетесь с той же интенсивностью, с которой обычно перед «Большим шлемом»?

– Буду откровенен, я осторожен на подаче, но в целом тренируюсь на высоких оборотах. Я вполне доволен тем, как играю.

Конечно, турнир впереди, но я уже две недели в туре, пусть и провел всего один официальный матч. Но, несомненно, ежедневные тренировки с ребятами помогают. Я играл сеты последние пять дней. Конечно, это помогает.

Перед Цинциннати я провел всего два сета, так что было сложно. Я не очень долго готовился, но все-таки дал себе шанс. Не получилось. Попробую еще раз, но с лучшей подготовкой. С моей точки зрения, я неплохо тренируюсь. Посмотрим, как пойдет, но я доволен тренировками.

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