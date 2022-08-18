Надаль о физическом состоянии после травмы: «Когда у тебя рубец, трудно что-то говорить. Может быть, просто не хватает гибкости, а могут быть и проблемы»

Рафаэль Надаль рассказал, как себя чувствовал в первом матче после разрыва мышц живота. В Цинциннати он проиграл Борне Чоричу – 6:7, 6:4, 3:6.

«Когда у тебя рубец, трудно что-то говорить. Может быть, просто не хватает гибкости, а могут быть и проблемы.

Поэтому нужно уделить внимание каждому моменту. Скорее всего, я пройду обследование, чтобы убедиться, что все развивается так, как мы хотим. Но я сохраняю позитивный настрой. Я смог провести здесь неделю тренировок, стараясь изо всех сил каждый день. Если честно, на тренировках я играл гораздо лучше, чем сегодня.

Глобально не произошло ничего плохого. Конечно, лучше было выиграть, но теперь у меня есть полторы недели перед Нью-Йорком. Я говорил перед турниром, что мне грустно не показывать здесь свою лучшую игру, но нужно двигаться дальше.

Что касается тренировок, мне нужно начать работать в режиме «Большого шлема», тренируясь так, как мне нужно, чтобы быть конкурентоспособным с самого начала турнира. Надеюсь, у меня это получится».

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