Циципас о том, чему легенды могут научить молодых игроков: «Меньше тиктока, больше тенниса»

Стефанос Циципас ответил, какое наследие оставят после себя Серена Уильямс и Большая четверка.

«Меньше тиктока, больше тенниса – это наверняка поможет новому поколению сделать шаг вперед.

Карьера Серены как эффект домино – она стала примером для всех остальных. Он вдохновила многих людей, включая меня. То, чего она достигла на корте и за его пределами, очень помогло теннису и сделало его таким важным видом спорта.

Так что она правда многое сделала и заслуживает признания за свои заслуги перед нашим спортом. Серена – феномен. Но в следующие несколько лет мы не так часто будем ее видеть.

То, что происходит с Роджером, – абсолютно нормально. В какой-то момент твое тело уже перестает вести себя так, как могло раньше, в его случае – в сравнении с его молодыми годами. Со мной тоже это случится, к сожалению, этого не избежать.

Если честно, я бы хотел увидеть его возвращение на корт. Было бы здорово, если бы он выиграл несколько матчей. Не думаю, что кто-то сейчас ожидает от него большего.

Но я очень уважаю и его, и Серену. Очень хочу когда-нибудь достичь хотя бы 1/10 того, что смогли сделать они, быть частью их наследия и истории, которую они сотворили в теннисе».

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