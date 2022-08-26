USTA ответила на претензии, что не помогла Джоковичу попасть на US Open

Организаторы US Open ответили на обвинения в том, что они не помогали Новаку Джоковичу со въездом в США. Он не сыграет на турнире, поскольку не может въехать в страну из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«USTA регулярно поддерживала контакты с несколькими департаментами федерального правительства США, включая Департамент внутренней безопасности, Таможенного и пограничного контроля и Госдеп.

Во всех случаях нам ответили, что правительство США больше не рассматривает заявки третьих лиц на исключения в национальных интересах. В отношении непривитых иностранцев рассматриваются только личные заявки», – сказано в заявлении USTA.

Журналисты Tennis Majors связались с Джоковичем, чтобы узнать, выходил ли он на правительство США. Ответа пока нет.

Джокович – антиваксер? Он говорит, что нет, но из-за нежелания прививаться пропустит второй «Шлем»

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