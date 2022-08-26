Чесноков о том, что Джоковича не пустили в США: «Для меня отвратительно, что политики выходят и говорят, что надо прививаться»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Новака Джоковича не пустили на US Open, поскольку серб не привит от коронавируса.

«Ужасно и отвратительно. Я этого не понимаю. Джокович играл на «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос». Если бы я был вирусологом, то, наверное, мог бы это аргументировать. Но я не могу аргументировать того, чего не знаю. Во всем мире выходят политики и говорят, что вы должны прививаться. Политики! Не медики, а политики!

Для меня это отвратительно. Каждый в этом мире должен знать свое место. Я предпочитаю быть там, где я есть. Джокович переболел. Я спросил у вирусолога, нужна ли прививка после болезни, – мне отвечают, что если человек переболел и есть антитела, то прививка не нужна.

Джоковича даже не хотят посмотреть – есть ли у него антитела или нет. Сегодня мир весь одинаковый. Все должны иметь одинаковые стрижки и ботинки. Тоже самое и в медицине. Каждый организм разный», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Фаворитом турнира в отсутствии Джоковича Чесноков назвал Даниила Медведева.

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