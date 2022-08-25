Джокович о пропуске US Open: «Буду поддерживать форму и положительный настрой и ждать возможности снова выступить. Скоро увидимся, мир тенниса!»

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал пропуск US Open. Он не сыграет на турнире, поскольку не может въехать в США из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«К сожалению, в этот раз я не смогу приехать в Нью-Йорк. Спасибо моим болельщикам за сообщения, полные любви и поддержки. Удачи коллегам-игрокам!

Я буду поддерживать форму и положительный настрой и ждать возможности снова выступить. Скоро увидимся, мир тенниса!» – написал серб.

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