PTPA Джоковича привлекла $26 млн на проект по реализации имиджевых прав игроков

Ассоциация игроков PTPA, основанная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, создала коммерческий филиал Winners Alliance. Компания будет заниматься имиджевыми правами игроков для максимизации прибыли вне корта.

Новым исполнительным директором PTPA стал Ахмад Нассар – основатель и бывший генеральный директор OneTeam Partners и экс-президент NFL Players Inc. Председателем правления назначен Билл Экман – генеральный директор инвестиционного фонда Pershing Square. Нассар и Экман привлекли $26 миллионов для запуска проекта.

PTPA объявила, что предложит игрокам услуги специалистов по финансовому планированию и адвокатов для обжалования дисциплинарных штрафов в туре. Также теннисисты получат доступ к скидкам на поездки.

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