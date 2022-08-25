Рууд о том, что Джоковича не пускают в США: «Грустно, что на его пути встает политика, но я плакать не буду»

Седьмая ракетка мира прокомментировал то, что не пускают на , поскольку серб не привит от коронавируса. Из-за этого он не может въехать в США.

«Теннис – индивидуальный вид спорта, игроки в первую очередь думают о себе. Так что мы это особо не обсуждаем.

Грустно, что на его пути встает политика, встают эти правила. Он преследует Надаля в гонке за «Большие шлемы», борется за историческое достижение.

И я думаю, что в интересах США было бы его пустить. Он много раз выигрывал турнир, привлекает огромное количество болельщиков. Он суперзвезда. Если бы они с Рафой встретились в финале, это было бы эпично – все понимают, что стоит на кону.

Да, это грустно, но я плакать не буду. Однако как его коллеге мне за него грустно. И я не считаю его угрозой обществу, хотя он и не привит».

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