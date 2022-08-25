На благотворительном турнире в поддержку Украины собрали $1,2 млн

На выставочном турнире в поддержку Украины было собрано 1,2 миллиона долларов.

На кортах US Open прошли пять парных матчей в формате чемпионских тай-брейков:

Патрик Макинрой был судьей на вышке. Также на мероприятии присутствовали и .

Ранее сообщалось, что за время US Open планируется собрать не менее 2 миллионов долларов.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе