На благотворительном турнире в поддержку Украины собрали $1,2 млн

На выставочном турнире в поддержку Украины было собрано 1,2 миллиона долларов.
На кортах US Open прошли пять парных матчей в формате чемпионских тай-брейков:
- Ига Швентек, Рафаэль Надаль – Кори Гауфф, Джон Макинрой;
- Джессика Пегула, Бен Шелтон – Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альяссим;
- Катарина Завацкая, Маттео Берреттини – Мария Саккари, Стефанос Циципас;
- Томми Пол, Тэйлор Фриц – Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафу;
- Дарья Снигур, Себастьян Корда – Даяна Ястремская, Тиафу.
Патрик Макинрой был судьей на вышке. Также на мероприятии присутствовали Сергей Стаховский и Ольга Савчук.
Ранее сообщалось, что за время US Open планируется собрать не менее 2 миллионов долларов.
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