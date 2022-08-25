Бушар о твите про wild card в Ченнай: «Почему они взяли мое фото с юниорского «Уимблдона»?»

Бывшая пятая ракетка мира отреагировала на твит индийского журнала Sportstar.

В посте сообщалось, что она и Анкита Райна получили wild card на турнир в Ченнае. Соревнования пройдут с 12 по 18 сентября.

«Я так рада! Но почему они взяли мое фото с юниорского «Уимблдона»-2012? 😩🤣» – написала канадка.

Бушар выиграла тот турнир, а через два года дошла до финала взрослого «Уимблдона».

На этой неделе Бушар, вернувшаяся в тур после 17-месячного перерыва, выступает в квалификации US Open. Сегодня она сыграет за выход в финальный раунд с Линдой Носковой.

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