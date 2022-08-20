Шетт о поражении Надаля: «Не забывайте, что это был его первый матч после травмы. Те, у кого был надрыв мышц живота, знают, каково это»

Барбара Шетт прокомментировала первый матч Рафаэля Надаля после разрыва мышц живота. В Цинциннати он проиграл Борне Чоричу – 6:7, 6:4, 3:6.

«Не забывайте, что это был его первый матч после той травмы, которую он получил на «Уимблдоне». А матчи всегда отличаются от тренировок. Те, у кого был надрыв мышц живота, знают, каково это. Нужно быть предельно осторожным. Плюс поначалу есть страх снова что-то повредить.

Думаю, именно это мы и увидели в среду. Когда он играл с Чоричем, он казался неуверенным только из-за опасений что-то повредить. И наверняка он будет чувствовать себя все лучше и лучше.

Если с мышцами живота все в порядке, то у него еще есть полторы недели, чтобы поправить здоровье. Если Рафа не будет испытывать дискомфорта при выполнении подачи, то будет очень опасен на US Open. В этом году он был так хорош на всех «Больших шлемах». Думаю, он показал лучший теннис в своей жизни. Никогда не списывайте его со счетов», – сказала Шетт в эфире Eurosport.22:08

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