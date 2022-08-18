Чорич о победе над Надалем: «Я пропустил последние два года, так что это безумие»

Борна Чорич прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем во втором круге в Цинциннати. Хорват победил 7:6, 4:6, 6:3 и стал третьим игроком, который провел с Надалем пять матчей и ведет в личных встречах (3:2).

«Да-да, это очень особенная победа. Я пропустил последние два года, не играл на больших стадионах и перед зрителями.

Честно говоря, я с нетерпением ждал этого матча, потому что последние пару лет у меня не было таких матчей. Теперь я еще и выиграл, так что это безумие».

Напомним, с марта 2021-го по март 2022-го Чорич не выступал из-за травмы плеча.

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