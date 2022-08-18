Надаль о первом матче после травмы: «Сегодня я не был готов побеждать, но нужно двигаться дальше. Мне этот путь знаком»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал первый матч после разрыва мышц живота. В Цинциннати он проиграл – 6:7, 6:4, 3:6.

«Очевидно, что я провел не лучший матч. Так бывает. Исторически для меня это сложный турнир, к тому же я возвращаюсь после тяжелого периода. Так что с легкостью принимаю это поражение и поздравляю Борну с тем, что он сыграл лучше.

Мне сейчас трудно извлечь какие-то положительные моменты. Мне нужно прибавлять, нужно тренироваться, нужно улучшать прием. Мне нужна практика.

У меня были шансы в начале матча. На тай-брейке были важные шансы, два сетбола, которые я упустил ужасными ошибками в более-менее простых ударах. И потом в третьем сете я провел плохой гейм. Вот и все. Это теннис в таких обстоятельствах, против соперника, который хорошо подавал. Опять же, у меня были шансы в начале третьего сета, я вел 30:0 на приеме, но провел пару ужасных розыгрышей.

Конечно, когда возвращаешься после перерыва, лучше выигрывать первый матч. Сегодня у меня не получилось. В других случаях я успешно возвращался после травм, но очевидно, что сегодня я был не готов побеждать. И нужно отдать должное Борне – он сыграл смело, хорошо подавал.

В целом же нужно двигаться дальше. Мне этот путь знаком. Для меня важнее всего оставаться здоровым. Если честно, у меня была очень непростая травма. Последние полтора месяца получились сложными, потому что с надрывом мышц живота ты никогда не знаешь, что он на 100% зажил. Конечно, это влияет на уверенность во время подачи.

В плане говорить что-то трудно. Это «Большой шлем», другой турнир. Но в то же время это теннис. Если я не буду хорошо играть, то последую по тому же пути, что и здесь.

Но я знаю, что мне нужно делать, чтобы набрать форму. У меня будет полторы недели тренировок с ребятами из тура. А перед этим матчем я за 40 дней провел только два сета.

И опять же, я играл с очень сильным соперником, который меня уже побеждал и знает, как это делается. Он смелый, он боец. Он тоже пережил тяжелые моменты с травмами, и я рад снова видеть его в туре».

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