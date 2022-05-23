Чорич, пропустивший год из-за травмы: «С плечом и операцией была сумасшедшая история. Я до сих пор не до конца знаю, что произошло»

после выхода во второй круг рассказал о травме плеча, из-за которой не играл с марта прошлого года до марта этого.

Он обыграл Карлоса Табернера (3:6, 6:2, 6:3, 6:1).

«Безусловно, ощущения отличные. Я не знал, чего ожидать от плеча, потому что уже полтора года не играл в пятисетовом формате. Так что я переживал, не знал, как буду себя чувствовать, как поведет себя тело в целом во время последующих сетов. Конечно, я тренировался, но это совсем не одно и то же.

С плечом и операцией была сумасшедшая история. Я до сих пор не знаю, что произошло.

То есть знаю, но, возможно, не до конца, например, почему врачи сказали, что я буду готов примерно через четыре месяца, а через три с половиной я даже близко не играл.

[Физиотерапевт Янни Луизос и австралийский врач Лин Уотсон] мне очень помогли. Они были рядом, когда было очень тяжело. Естественно, потому что они тоже не знали, что именно происходит и почему я так долго не могу вернуться. Но наша маленькая команда оставалась сильной, и у меня получилось.

На данном этапе моей карьеры здоровье в приоритете. Я выпал на год, а это всегда непросто. Поэтому я решил: «Пока не закончится , здоровье должно быть на первом месте».

Внимание уже понемногу переключилось на теннис, что, безусловно, очень хорошо и важно, но в то же время с учетом травмы я никогда не смогу просто сказать: «Ладно, хорошо, мне не нужно думать о плече». Я каждый день должен делать все необходимое, и тогда оно будет в порядке. Если я не буду этого делать, то, скорее всего, ситуация ухудшится, так что дело просто в балансе».

Теперь хорват поборется с Григором Димитровым.

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