Чорич стал третьим игроком, который провел с Надалем пять матчей и ведет в личных встречах

Хорват Борна Чорич во втором круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл – 7:6, 4:6, 6:3.

Чорич пятый раз встретился с Надалем и одержал третью победу. Он стал всего третьим игроком, который провел с испанцем пять матчей и ведет в личных встречах, после (30:29) и (6:5).

В целом положительная личка против Надаля на данный момент только у 11 игроков, пять из которых встречались с ним однажды.

Победа над Надалем стала для Чорича 15-й в матчах с топ-10 (при 35 поражениях) и 10-й в матчах с топ-5 (при 19 поражениях).

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