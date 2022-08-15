Джокович, Зверев, Алькарас, Маррей выступят в Кубке Дэвиса на неделе после US Open

Стали известны составы большинства сборных, которые примут участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса.

Матчи пройдут 13-18 сентября.

Сборная России, в прошлом году выигравшая турнир, в этом сезоне не допущена до участия.

Группа А

Аргентина: , , , , Максимо Гонсалес.

Хорватия: , , Борна Гойо, , Никола Мектич.

Италия: , , , , .

Состав сборной Швеции еще не объявлен.

Группа B

Испания: , , , Алехандро Давидович-Фокина, .

Сербия: , , , , .

Составы Канады и Южной Кореи еще не объявлены.

Группа C

Бельгия: , Зизу Бергс, Мишель Гиртс, Сандер Жиль, Йоран Флиген.

Франция: Бенжамен Бонзи, , Артур Риндеркнеш, .

Германия: , Оскар Отте, , Тим Пуэц, Кевин Кравиц.

Австралия: Алекс де Минаур, , , Макс Перселл.

Группа D

Великобритания: , , , Джо Солсбери.

Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Тэллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп.

Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов.

Состав команды США пока не объявлен.

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