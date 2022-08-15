Джокович, Зверев, Алькарас, Маррей выступят в Кубке Дэвиса на неделе после US Open

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Стали известны составы большинства сборных, которые примут участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса.

Матчи пройдут 13-18 сентября.

Сборная России, в прошлом году выигравшая турнир, в этом сезоне не допущена до участия.

Группа А

Аргентина: Диего Шварцман, Франсиско Серундоло, Себастьян Баес, Орасио Себальос, Максимо Гонсалес.

Хорватия: Марин Чилич, Борна Чорич, Борна Гойо, Мате Павич, Никола Мектич.

Италия: Янник Синнер, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли.

Состав сборной Швеции еще не объявлен.

Группа B

Испания: Карлос Алькарас, Пабло Каррено-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Алехандро Давидович-Фокина, Марсель Гранольерс.

Сербия: Новак Джокович, Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Дьере, Душан Лайович.

Составы Канады и Южной Кореи еще не объявлены.

Группа C

Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Мишель Гиртс, Сандер Жиль, Йоран Флиген.

Франция: Бенжамен Бонзи, Адриан Маннарино, Артур Риндеркнеш, Николя Маю.

Германия: Александр Зверев, Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Тим Пуэц, Кевин Кравиц.

Австралия: Алекс де Минаур, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден, Макс Перселл.

Группа D

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Джо Солсбери.

Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Тэллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп.

Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов.

Состав команды США пока не объявлен.

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