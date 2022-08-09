Федерер снялся в рекламе с юниором, который 5 лет назад попросил его не уходить из тенниса, пока они сыграют друг с другом

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер снялся в рекламе пасты Barilla вместе с юниором Изяном Ахмадом по прозвищу Зизу.
Пять лет назад Зизу пообщался с Федерером на пресс-конференции перед US Open
– Не могли бы вы поиграть еще 8-9 лет, чтобы я мог сыграть с вами, когда стану профессионалом?
– Да. Если пробьешься в тур, я обязательно вернусь ради тебя.
– Обещаете?
– Почти. Честно-пречестно.
В этом году Зизу приехал тренироваться в Цюрих вместе со своим тренером. По сюжету шеф-повар ресторана, в котором они обедают, представляется поклонницей Зизу, потом он встречает своих болельщиков и в итоге играет матч против «достойного соперника» Федерера.
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