Алькарас о первом поражении в финалах ATP: «Поначалу я неправильно его воспринял. Возможно, отнесся драматичнее, чем стоило»

Четвертая ракетка мира высказался о проблемах в матчах с итальянскими игроками. Ранее он пошутил, что они ему «в кошмарах снятся».

«Все они очень сильные игроки с совершенно разными стилями. Они правда доставили мне много проблем, хотя в некоторых я упустил победу из-за каких-то мелочей. Синнер, безусловно, удивил меня больше всего. В матче против Берреттини я знал, с чем придется столкнуться, знал его стиль, и то же самое с Музетти. Но меня Янник удивил тем, как ведет себя на корте, и тем агрессивным теннисом, который ему удается показывать в каждом розыгрыше».

В Гамбурге стал первым, кому удалось обыграть Алькараса в финалах .

«Признаю, поначалу я неправильно воспринял поражение. Возможно, отнесся драматичнее, чем стоило. Потом, пережив то же самое через неделю, я понял, что иногда поражения тоже полезны, потому что учат тебя, как реагировать. Ты учишься лучше управлять своими чувствами».

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