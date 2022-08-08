Касаткина о том, меняет ли титул ожидания от американской серии: «Ожидания отстой. Бывает, думаешь, что в отличной форме, но не можешь выиграть»

Дарья Касаткина ответила, что для нее важнее – возвращение в топ-10 после победы в Сан-Хосе или место в топ-3 в чемпионской гонке.

– Для моего тренера гонка важнее фактического рейтинга. Быть в борьбе за попадание на итоговый в августе – это большое дело.

Думаю, у меня был вполне обычный сезон, обычные результаты. У меня не было каких-то спадов, может быть, всего несколько. Это самое главное. Как я уже говорила, золотой билет получат самые стабильные.

– Вы были в топ-10 чемпионской гонки и в предыдущих сезонах. Как думаете, это поможет вам на заключительном отрезке года?

– Я помню 2018 год, когда я тоже была в гонке. Это было ровно в середине сезона, когда я вошла в десятку лучших в гонке. Эти мысли меня убили, я не была к ним готова.

Сейчас у меня другая психология, другой к этому подход. Это дает мне мотивацию – я хочу попасть на итоговый. Так что это мне помогает, пока все работает.

– Меняет ли этот титул ваши ожидания от американской серии?

– Ожидания отстой. Я выиграла титул, и это здорово. Послезавтра у меня еще одно испытание, еще одно сражение, еще один турнир.

Никогда не знаешь заранее. Бывает, думаешь, что в отличной форме, но не можешь выиграть. Потом приезжаешь на турнир и думаешь, что сразу проиграешь, а потом доходишь до финала.

Пойдет, как пойдет. Я сделаю все возможное. Я не ожидала, что выиграю на этой неделе, и посмотрите, что произошло.

Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

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