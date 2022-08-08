Касаткина о победе в Сан-Хосе: «Этот титул многое мне дает. Я обновила рейтинговый рекорд, стала третьей в гонке»

Первая ракетка России Дарья Касаткина ответила, что для нее значит победа на турнире в Сан-Хосе.

– Это важная победа, потому что этот титул многое мне дает. Это пятый титул – хорошая цифра. Я обновила рейтинговый рекорд, стала третьей в гонке.

Мы не побеждаем на турнирах каждый день. Всегда приятно выиграть трофей, особенно на уровне WTA 500. Еще приятно смотреть на список выступавших тут теннисисток и понимать, что стала лучшей среди них. Я действительно рада выиграть титул.

– Чем вы больше всего довольны на этой неделе?

– Тем, как я боролась, это точно. Жребий был очень непростой. У меня были сильные соперницы, тяжелые матчи. Не во всех матчах я чувствовала себя идеально.

Я рада этому вызову, потому что прошла через тяжелые времена. Конечно, этот турнир сделал меня лучше как теннисистку.

Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе