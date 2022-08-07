Касаткина о финале в Сан-Хосе против Роджерс: «С удовольствием разделю с ней этот день и особенный момент на корте»

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась эмоциями от выхода в финал в Сан-Хосе.

«Второй подряд выход в финал здесь, в Сан-Хосе, означает, что это особое для меня место», – сказала Касаткина в интервью на корте.

Также россиянка высказалась о матче против Шелби Роджерс. В случае победы она вернется в топ-10.

«Я люблю ее, она замечательный человек. С удовольствием разделю с ней этот день и особенный момент на корте. Уверена, у нас останутся хорошие воспоминания. Конечно, на корте мы будем бороться друг с другом, но в итоге это будет что-то особенное».

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