Касаткина впервые в сезоне вышла в финал WTA и 18-й раз обыграла соперницу из топ-10

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Первая ракетка России Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла четвертую ракетку мира Паулу Бадосу – 6:2, 6:4.

Для Касаткиной это 18-я победа над теннисисткой топ-10 в карьере (при 34 поражениях). В этом сезоне она обыграла соперницу из десятки пятый раз в 13 матчах.

Больше побед над топ-10 за сезон у нее было только в 2018-м, когда она выиграла у десятки семь матчей. Тот сезон она сама завершила в топ-10.

Касаткина впервые в сезоне и 10-й раз в карьере вышла в финал уровня WTA. Ее баланс в титульных матчах – 4:5.

В финале в Сан-Хосе она сыграет с Шелби Роджерс (1:1 в личке).

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