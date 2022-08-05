Медведев о споре с Беранкисом по ходу матча: «Он предложил разыграть очко в камень-ножницы-бумага. Но я неправильно его понял»

прокомментировал спор с по ходу матча в Лос-Кабос (6:2, 6:2).

«Возникло небольшое недопонимание после розыгрыша. По-моему, судья выкрикнул «аут» перед моим ударом – но нужно пересмотреть, может быть, я неправ.

И Ричардас сказал мне что-то, что прозвучало как «играй как мужик». А я такой: «Да, но он крикнул перед моим ударом». А на самом деле Ричардас предложил разыграть очко в камень-ножницы-бумага. Но я неправильно его понял.

Если бы я понял, то согласился бы. Счет уже был 3:0, и это было бы очень весело. И после матча я был расстроен, что у нас не получилось.

В следующий раз я буду знать, что это значит, и, может быть, мы это сделаем».

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