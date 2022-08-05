Медведев одержал 200-ю победу на харде. По проценту выигранных матчей из действующих игроков его обходит только Большая четверка

Первая ракетка мира в четвертьфинале турнира в Лос-Кабос одержал 200-ю победу на харде – 6:2, 6:2 против .

Всего это 251-я победа 26-летнего Медведева в туре. На харде он проиграл 69 матчей, а всего – 109.

На харде Медведев выиграл 74% матчей и по проценту побед среди действующих игроков его обходят только Энди Маррей (76%), (78%), Роджер Федерер (83%) и Новак Джокович (84%).

По общему количеству побед на харде из действующих игроков впереди Медведева стоят:

– 203;

– 232;

– 242;

– 256;

– 258;

– 262;

– 276;

– 285;

– 298;

– 310;

– 334;

– 340;

– 344;

– 348;

Энди Маррей – 476;

Рафаэль Надаль – 511;

Новак Джокович – 636;

Роджер Федерер – 783.

У Медведева уже 250 побед. Он почти лидер поколения, но сильно отстает от графика Федерера, Надаля и Джоковича

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе