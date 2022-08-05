Медведев одержал 200-ю победу на харде. По проценту выигранных матчей из действующих игроков его обходит только Большая четверка

Первая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лос-Кабос одержал 200-ю победу на харде – 6:2, 6:2 против Ричардаса Беранкиса.
Всего это 251-я победа 26-летнего Медведева в туре. На харде он проиграл 69 матчей, а всего – 109.
На харде Медведев выиграл 74% матчей и по проценту побед среди действующих игроков его обходят только Энди Маррей (76%), Рафаэль Надаль (78%), Роджер Федерер (83%) и Новак Джокович (84%).
По общему количеству побед на харде из действующих игроков впереди Медведева стоят:
- Александр Зверев – 203;
- Роберто Баутиста-Агут – 232;
- Григор Димитров – 242;
- Сэм Куэрри – 256;
- Милош Раонич – 258;
- Фернандо Вердаско – 262;
- Фелисиано Лопес – 276;
- Кеи Нисикори – 285;
- Жиль Симон – 298;
- Стэн Вавринка – 310;
- Ришар Гаске – 334;
- Джон Изнер – 340;
- Гаэль Монфис – 344;
- Марин Чилич – 348;
- Энди Маррей – 476;
- Рафаэль Надаль – 511;
- Новак Джокович – 636;
- Роджер Федерер – 783.
У Медведева уже 250 побед. Он почти лидер поколения, но сильно отстает от графика Федерера, Надаля и Джоковича
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