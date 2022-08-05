Медведев одержал 200-ю победу на харде. По проценту выигранных матчей из действующих игроков его обходит только Большая четверка

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Первая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лос-Кабос одержал 200-ю победу на харде – 6:2, 6:2 против Ричардаса Беранкиса.

Всего это 251-я победа 26-летнего Медведева в туре. На харде он проиграл 69 матчей, а всего – 109.

На харде Медведев выиграл 74% матчей и по проценту побед среди действующих игроков его обходят только Энди Маррей (76%), Рафаэль Надаль (78%), Роджер Федерер (83%) и Новак Джокович (84%).

По общему количеству побед на харде из действующих игроков впереди Медведева стоят:

У Медведева уже 250 побед. Он почти лидер поколения, но сильно отстает от графика Федерера, Надаля и Джоковича

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