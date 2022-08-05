Медведев о победе над Беранкисом: «Против таких агрессивных игроков иногда не нужно делать ничего особого – только хорошо подавать, держать мяч в корте»

Первая ракетка мира прокомментировал победу в четвертьфинале в Лос-Кабос – 6:2, 6:2 против .

«Матч очень отличался от первого. Соперник играет намного более агрессивно. Если честно, против таких игроков иногда не нужно делать ничего особого – только хорошо подавать, держать мяч в корте. У меня это получилось, и он многовато ошибался. Этого хватило.

Мне нравится играть на харде, и пока что все идет отлично. Конечно, чем дальше, тем сложнее будут матчи, сложнее соперники, тем больше давления. Но мы это любим».

В полуфинале Медведев сыграет с .

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