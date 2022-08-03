Гауфф о каминг-ауте Касаткиной: «Наверное, это очень страшно – особенно с учетом того, что в ее стране к этому вопросу относятся не так открыто, как в США»

Финалистка прокомментировала каминг-аут .

«Наверное, это очень страшно – особенно с учетом того, что в ее стране к этому вопросу относятся не так открыто, как в США. Я просто очень за нее рада. Могу только представить, скольких людей она вдохновила. Думаю, поэтому важно говорить о таких вещах.

Я очень за нее рада. Надеюсь, ситуация улучшится, и надеюсь, что это запустит разговор в ее стране».

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