Рублев, отдав 6 геймов Дрэйперу: «Перед матчем думал, что проиграю»

Восьмая ракетка мира заявил, что готовился к поражению в первом матче в Вашингтоне. Во втором круге он выиграл 6:4, 6:2 против .

«Если честно, сегодня я думал, что проиграю. У меня было такое ощущение, потому что в Мадриде он меня чуть не обыграл. Так что я просто выходил, чтобы полностью выложиться. Но думал, что, скорее всего, проиграю.

Не знаю, помогло ли мне это. Иногда я так думаю – и проигрываю. Лучше меня вообще об этом не спрашивать. У меня голова неправильно работает (смеется)».

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