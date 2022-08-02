Рублев о срывах: «Иногда на эмоциях я делаю просто ужасные вещи на корте. Но в моем окружении все знают, что я не такой»

Восьмая ракетка мира рассказал, как борется с эмоциональными срывами на корте.

«По ходу сезона ситуация меняется. Иногда я отлично справляюсь, а иногда делаю совершенно ужасные вещи.

Но я всегда стараюсь хотя бы максимально выкладываться на тренировках, быть хорошим человеком за пределами корта. Потому что ты не можешь контролировать то, что происходит на корте. Иногда ты будешь хорошо чувствовать мяч, а иногда – просто кошмарно. Это невозможно контролировать.

Иногда на эмоциях я делаю просто ужасные вещи на корте. И потом, конечно, мне неприятно, потому что моя команда меня знает, я себя знаю – и я не такой. И это проблема.

Некоторые люди видят меня на корте и думают, что я такой. Но в моем окружении все знают, что за пределами корта я совершенно другой. И от этого я чувствую себя еще хуже.

Мне нужно поймать баланс, чтобы лучше справляться с этими вещами. Иногда ты так сильно чего-то хочешь, что тебе тяжело принять то, что у тебя не получается.

Я стараюсь работать над собой, но пока кажется, что результатов нет (смеется). Конечно, я стараюсь над этим работать – не буду врать. И не буду врать, что работа уже сделана. Мне еще многое нужно улучшить и изменить, чтобы найти это равновесие.

По ходу сезона ты все время по-разному себя чувствуешь. Бывают периоды, когда психологически все прекрасно, а бывают – когда не так хорошо. И, конечно, все это проявляется на корте.

Для меня это главное. Когда мне удается себя контролировать, то я лучше справляюсь с давлением, намного лучше играю и показываю намного более хорошие результаты».

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