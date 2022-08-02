Главным тренером Осаки будет ее отец: «Когда я считаю, что дела идут очень плохо, он всегда помогает понять, что все гораздо позитивнее»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала расставание с тренером .

«Работа с Вимом была хорошим временем, и он правда потрясающий тренер. Мы расстались в хороших отношениях. Я просто поняла, что мне нужна другая энергия, и к тому же он очень амбициозный. У меня была травма, а я уверена, что он хотел бы поехать на .

Так что мы были по-разному настроены. Но он все равно очень классный парень. Так что подтверждаю, что ничего плохого не произошло».

Осака вернется к работе со своим отцом Леонардом Франсуа, который тренировал ее до 2018 года.

«Мне хотелось вернуть в команду отца, потому что он всегда мотивирует мыслить нестандартно. Когда я считаю, что дела идут очень плохо, он всегда помогает понять, что все гораздо позитивнее, чем кажется. Когда я нервничаю, он начинает танцевать и тому подобное, чтобы мне стало легче.

Поэтому здорово, что он рядом, и это напоминает о временах, когда я была маленькой. На данный момент он будет моим главным тренером. Я бы назвала его так».

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