Осака и ее тренер Фиссетт завершили сотрудничество

объявил о прекращении сотрудничества с .

«Для меня было честью тренировать Наоми с 2019 года и видеть, как она превращается в чемпионку. Она вдохновила целое новое поколение полюбить игру и отстаивать то, во что они верят. Было невероятно стать частью этого путешествия.

Спасибо, Наоми.

Я желаю тебе всего наилучшего и с нетерпением жду следующей главы», – написал Фиссетт.

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