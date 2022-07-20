Осака и ее тренер Фиссетт завершили сотрудничество

Вим Фиссетт объявил о прекращении сотрудничества с Наоми Осакой.
«Для меня было честью тренировать Наоми с 2019 года и видеть, как она превращается в чемпионку. Она вдохновила целое новое поколение полюбить игру и отстаивать то, во что они верят. Было невероятно стать частью этого путешествия.
Спасибо, Наоми.
Я желаю тебе всего наилучшего и с нетерпением жду следующей главы», – написал Фиссетт.
У бывшего тренера Осаки больше «Шлемов», чем у нее: с ним Клейстерс побеждала после декрета, а Халеп чуть не вырвала «Ролан Гаррос» у Шараповой