Осака пропустит «Уимблдон»

не сыграет на .

В этом году японка пропустит весь травяной сезон. С турнира в Берлине она снялась из-за травмы ахилла.

В прошлом месяце Осака сомневалась, примет ли участие в «Уимблдоне», так как в этом году не будут разыгрываться рейтинговые очки. «Каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100%» – сказала Осака в мае.

Ранее стало известно, что «Большой шлем» пропустит , которая планировала выступить по защищенному рейтингу.

Их места в основной сетке займут и Лаура Пигосси.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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