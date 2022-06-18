Осака пропустит «Уимблдон»

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Наоми Осака не сыграет на «Уимблдоне».

В этом году японка пропустит весь травяной сезон. С турнира в Берлине она снялась из-за травмы ахилла.

В прошлом месяце Осака сомневалась, примет ли участие в «Уимблдоне», так как в этом году не будут разыгрываться рейтинговые очки. «Каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100%» – сказала Осака в мае.

Ранее стало известно, что «Большой шлем» пропустит Эжени Бушар, которая планировала выступить по защищенному рейтингу.

Их места в основной сетке займут Бернарда Пера и Лаура Пигосси.

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