Осака пропустит «Уимблдон»

Наоми Осака не сыграет на «Уимблдоне».
В этом году японка пропустит весь травяной сезон. С турнира в Берлине она снялась из-за травмы ахилла.
В прошлом месяце Осака сомневалась, примет ли участие в «Уимблдоне», так как в этом году не будут разыгрываться рейтинговые очки. «Каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100%» – сказала Осака в мае.
Ранее стало известно, что «Большой шлем» пропустит Эжени Бушар, которая планировала выступить по защищенному рейтингу.
Их места в основной сетке займут Бернарда Пера и Лаура Пигосси.
«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане