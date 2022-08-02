Маррей о том, что не попадает в посев US Open: «Возможность еще есть. Просто нужно хорошо выступить в Канаде или Цинциннати»

Теги Энди Маррей US Open ATP Теннис

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал, что не попадает в посев US Open. На этой неделе британец – №50 в рейтинге ATP. От №32 он отстает на 302 очка.

Накануне Маррей проиграл Микаэлю Имеру в первом круге в Вашингтоне (6:7, 6:4, 1:6).

«Такая возможность еще есть. Просто нужно хорошо выступить в Канаде или Цинциннати. Все довольно просто: нужно выйти в четвертьфинал или полуфинал, что после такого поражения кажется нереальным. Но если я буду очень хорошо играть, то смогу. Но да, конечно, нужно сыграть лучше, чем сейчас».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные