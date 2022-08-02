Маррей о том, что не попадает в посев US Open: «Возможность еще есть. Просто нужно хорошо выступить в Канаде или Цинциннати»

Бывшая первая ракетка мира прокомментировал, что не попадает в посев . На этой неделе британец – №50 в рейтинге . От №32 он отстает на 302 очка.

Накануне Маррей проиграл Микаэлю Имеру в первом круге в Вашингтоне (6:7, 6:4, 1:6).

«Такая возможность еще есть. Просто нужно хорошо выступить в Канаде или Цинциннати. Все довольно просто: нужно выйти в четвертьфинал или полуфинал, что после такого поражения кажется нереальным. Но если я буду очень хорошо играть, то смогу. Но да, конечно, нужно сыграть лучше, чем сейчас».

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