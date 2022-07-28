Шамиль Тарпищев: «Думаю, Медведев обойдет Беккера и Роддика по количеству недель в качестве №1»

Шамиль Тарпищев сделал прогноз на сохранение Даниилом Медведевым лидерства в рейтинге.

«Десять недель есть у Даниила в статусе первого в мире, а впереди Борис Беккер (12) и Энди Роддик (13). Думаю, Даниил их тоже обойдет.

Ситуация благоприятная, благоволит. Надо поздравить Даниила, он первый среди российских и советских мужчин по этому показателю, большой молодец», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Медведев поставил рекорд России по неделям на 1-м месте рейтинга. Может, он уже величайший игрок в истории страны?

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