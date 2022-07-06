Тарпищев о словах Савчук про лидерство Медведева в рейтинге: «Пусть читает регламент – не мы же его придумали»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал слова украинки Ольги Савчук, которая назвала нонсенсом, что Даниил Медведев будет первой ракеткой мира после «Уимблдона».

«Что сказала Савчук? Считает нонсенсом, что Медведев будет первым после «Уимблдона»? Пусть играет лучше – в таком случае и она будет первой. А, она уже закончила…

Правила начисления очков сложились исторически. Рейтинг уже давно существует, а у нее он появился только сегодня. Пусть читает регламент – не мы же его придумали. Даже если бы считали очки за «Уимблдон», то Джокович не получит дополнительных очков, потому что подтверждает свои очки – ведь он выиграл турнир в прошлом году», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Ольга Савчук: «Есть тренеры и игроки, которые лично мне говорили, что поддерживают полный бан россиян, но таких меньшинство»

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