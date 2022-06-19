Александр Зверев: «Если я поеду на US Open, то не для того, чтобы провести один-два матча, а чтобы выиграть. Не вернусь, пока не наберу нужную для этого форму»

Вторая ракетка мира выразил сомнения, что выступит на . На немец получил серьезную травму голеностопа, когда подвернул ногу в полуфинале.

«Когда я подвернул ногу, было так больно, будто в нее выстрелили. Мне повезло, что я не повредил кость. Сначала у врачей были такие опасения.

Сейчас я ничего особо не делаю – лежу в кровати с собаками. Но я дважды в день хожу в тренажерку. Нога все еще в гипсе, но я стараюсь поддерживать верхнюю половину тела в форме.

Если я поеду на US Open, то не для того, чтобы провести один-два матча, а чтобы выиграть. Я не буду возвращаться, пока не наберу нужную для этого форму. Но с турнира я пока не снялся».

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