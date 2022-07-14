Александр Зверев: «Я пока планирую участвовать в US Open, и, конечно, для меня важно сыграть Кубок Дэвиса»

Вторая ракетка мира надеется, что успеет восстановиться к после травмы голеностопа.

«Большой шлем» начнется 29 августа, а 14 сентября – групповой этап Кубка Дэвиса в Болонье, Гамбурге, Глазго и Валенсии.

«Я пока планирую участвовать в US Open, и, конечно, для меня важно сыграть . Я поставил такую цель, потому что мы с братом помогали с организацией, чтобы турнир прошел в Гамбурге.

Я уже могу понемногу нагружать ногу, почти готов ходить без костылей. Это здорово, посмотрим, как пойдет. Ощущения хорошие, конечно, нужно перейти к следующему этапу восстановления, и там будет видно.

Процесс меня совсем не утомляет, я с нетерпением жду продолжения работы, это совершенно новый опыт. Понятно, что сейчас я бы предпочел играть турнир в Гамбурге или тренироваться на корте, но так сложились обстоятельства. У каждого свой путь, и нужно его пройти. Это часть моей сегодняшней жизни, и, возможно, в следующем году я вернусь еще сильнее».

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