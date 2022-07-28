Зверев 15 августа может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира Александр Зверев 15 августа может возглавить рейтинг. Это произойдет в трех случаях*:

если Даниил Медведев не дойдет до финала турнира ATP 250 Лос-Кабос на следующей неделе;

если Медведев не дойдет до четвертьфинала «Мастерса» в Монреале;

если Медведев не дойдет до полуфинала в Лос-Кабос и третьего круга в Монреале.

*Расклады при условии, что сам Зверев не сыграет на канадском «Мастерсе».

Однако Медведев может сохранить первую строчку и в случае участия Зверева в турнире Монреале. Это произойдет в четырех случаях:

если Медведев дойдет до финала в Лос-Кабос и добьется аналогичного результата со Зверевым в Монреале;

если Медведев дойдет до полуфинала в Лос-Кабос и пройдет на один раунд дальше Зверева в Монреале;

если Медведев дойдет до четвертьфинала в Монреале, а Зверев проиграет во втором круге;

если Медведев пройдет на один раунд дальше Зверева в Монреале начиная с четвертьфинала.

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