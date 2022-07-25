Глава ATP заявил о планах создать «Мастерс» на траве. Он может пройти в Британии или Германии

Глава ATP Андреа Гауденци рассказал, что в календаре может появиться «Мастерс» на траве.

«Мы планируем проводить 10 турниров серии «Мастерс». Между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном» три недели, и трава – единственное покрытие, на котором «Мастерсов» пока нет», – сказал Гауденци.

По его словам, новый турнир может появиться в Германии или Великобритании.

«У Германии такие же шансы, как у Британии. У Британии есть преимущество в том, что игроки перед «Уимблдоном» и так приезжают в Лондон. С другой стороны, в Лондоне уже есть «Уимблдон», – заявил итальянец.

Сроков, в которые планируется запустить новый турнир, он не назвал.

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