Глава ATP сообщил игрокам, что судьи начнут строже оценивать нарушения кодекса поведения

Глава ATP Андреа Гауденци направил игрокам письмо, посвященное неспортивному поведению на корте и другим нарушениям.

«За первые три месяца сезона произошло особенно много громких инцидентов, связанных с неспортивным поведением. В том числе серьезные случаи со словесным оскорблением и разбитыми ракетками.

Мы видели слишком много опасных моментов, когда судьи или болбои попадали под шквал агрессивного или неуважительного поведения.

Эти инциденты бросают тень на наш спорт. Такое поведение отражается на всех и посылает неправильный сигнал нашим болельщикам, особенно молодым.

С сегодняшнего дня, с началом грунтового сезона, судейская бригада ATP получила указание строже подходить к оценке нарушений кодекса поведения. Кроме того, мы анализируем кодекс, а также дисциплинарные процедуры, чтобы убедиться, что они предусматривают соответствующие и актуальные меры наказания для повторных нарушений.

Мы все должны вносить свой вклад в поддержание репутации и принципов нашего спорта», – написал Гауденци, отметив, что понимает, что игроки – люди и соревнуются под сильным давлением.

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