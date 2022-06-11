Глава ATP: «Мы были бы очень рады вернуть «Уимблдону» очки, если бы турнир отменил отстранение россиян и белорусов»

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал лишение рейтинговых очков.

«Причина, по которой мы лишили «Уимблдон» очков, известна. Это вопрос справедливости и борьбы с дискриминацией в ответ на одностороннее решение турнира, которое мы не считаем правильным. Такое решение должно было приниматься сообща с участием всех семи теннисных органов [ATP, WTA, ITF и «Больших шлемов»]. Эта история еще раз доказывает, что нам в теннисе необходимо единое управление.

Но мы были бы очень рады вернуть очки «Уимблдону», если бы турнир отменил отстранение россиян и белорусов, которые заявили, что готовы сделать письменные заявления, поскольку никто из них не поддерживает [сложившуюся ситуацию].

Что касается рейтинга, то мы хотим, чтобы в 2022-м у каждого игрока был доступ к одинаковому количеству очков. Это единственный способ получить справедливый рейтинг в конце года. Если бы мы защитили тех, кто хорошо выступил на «Уимблдоне»-2021, это было бы еще более несправедливо по отношению к тем, кто хорошо выступит в 2022-м, потому что очки все равно сгорели бы через 52 недели, как это всегда бывает. Мы не можем защищать семь или восемь игроков, нанося еще больший ущерб всем остальным.

К сожалению, очки за «Уимблдон» не войдут в рейтинг за год, но, с нашей точки зрения, это самый справедливый выбор, и с нами согласна».

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