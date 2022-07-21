Маттео Берреттини: «У меня остались замечательные воспоминания из Гштаада. Здесь я выиграл первый титул ATP»

Маттео Берреттини поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Гштааде. Во втором круге итальянец обыграл Ришара Гаске – 6:4, 6:4.

«У меня остались замечательные воспоминания отсюда. Здесь я выиграл первый титул ATP. Мне очень нравятся здешние условия. Хоть я и перешел с травы, а это совсем разные покрытия, мне нравится такой высокий отскок. Думаю, он подходит моей игре и подаче в частности.

В Гштааде меня поддерживает много людей. Я вижу на трибунах много итальянцев, и это очень приятно. Очень рад быть здесь, я наслаждаюсь минутой».

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