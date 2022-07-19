Маттео Берреттини: «Я не смог смотреть «Уимблдон», пытался отвлечься. Досмотрел «Острые козырьки»

Маттео Берреттини рассказал, как отреагировал на отказ от участия в «Уимблдоне» из-за коронавируса. Итальянец сдал положительный тест за несколько дней до старта соревнований.

«Было немного абсурдно, потому что люди в моей команде сказали: «Ну ладно». Им хотелось, чтобы это не звучало так грустно, но это было невозможно. В тот момент я стоял в одиночестве в своей комнате и очень надеялся, что успею восстановиться к первому матчу. Уже потом я сказал ребятам: «Серьезно? Кто же нас так проклял?»

Прошло какое-то время, и я начал искать в этом какой-то позитив. Несмотря на всю грусть и разочарование, я провел отличные две недели. Я выиграл два турнира подряд, вернувшись в тур после операции на руке. Так что по возвращении из Лондона я старался больше думать о победе в Queen’s Club, чем о том, что произошло на «Уимблдоне».

Я не особо следил за «Уимблдоном». Честно говоря, я не мог его смотреть. Я не очень люблю смотреть теннис, когда не играю. Зато погрузился в кино и сериалы – досмотрел «Острые козырьки». Я мало читал, скорее искал то, что меня отвлекало, а не заставляло слишком много думать.

Если честно, я не очень хотел с кем-то разговаривать в те дни и отклонял все звонки и сообщения».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе